USA inviterer til koronatoppmøte

– Framveksten av nye varianter som omikron, understreker behovet for en global strategi for å kontroller covid-19, heter det i uttalelsen.

Selv om dødsraten har falt markant over hele verden, fortsetter viruset å spre seg, noe som hindrer mange land i fjerne restriksjonene. I Kina er Shanghai inne i en svært streng nedstenging.

Dette blir den andre globale samlingen om pandemien, som så langt har kostet over 6 millioner mennesker livet og fått store økonomiske konsekvenser.

– Toppmøtet innebærer en dobling av den kollektiv innsatsen for å avslutte den akutte fasen av covid-19-pandemien og forberede oss på fremtidige helsetrusler, heter det i en felles uttalelse fra landene.

