Svensk diplomat kalles inn på teppet i Irak etter koranbrenning

Den omstridte danske politikeren og høyreekstremisten har de siste dagene planlagt og gjennomført flere koranbrenninger. I den forbindelse har det vært en rekke sammenstøt mellom politiet og motdemonstranter.

Irak sier det som har skjedd kan få alvorlige konsekvenser for forholdet mellom Sverige og den muslimske verden.

På spørsmål om hvorfor Paludan har fått gjennomføre sine aksjoner når det er så stor risiko for voldelige reaksjoner, har politiet vist til at ytringsfriheten står sterkt.

– Beskyttelsen for å kunne utøve sine rettigheter til å demonstrere og ytre seg veier tungt, og det skal utrolig mye til for at det kan settes til side, sa pressetalsperson Kim Hild i Politiregion Syd lørdag.