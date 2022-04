Polsk grensevakt: Flere ukrainere drar tilbake til Ukraina

Ukrainere som vender hjem igjen drar for det meste til områder som den ukrainske hæren har gjenerobret, ettersom russiske styrker har trukket seg østover.

På Twitter skriver den polske grensevakten mandag at rundt 19.300 mennesker hadde dratt fra Polen til Ukraina på 24 timer. Rundt 17.300 mennesker kom inn i Polen fra Ukraina i samme periode, som er 10 prosent færre enn dagen før.

