Flere pågrepet i nye opptøyer i Sverige – skole og biler stukket i brann

– Så vidt jeg vet skal ingen ha blitt skadd, verken politi eller steinkastende ungdom. Senere mandag vil vi ha et klarere bilde av hvor mange som er pågrepet og innbrakt av politiet, sier Fors.

– Det var en ganske stor brann på Rosengårdsskolan, og vi måtte eskortere inn brannvesenet slik at de fikk slukket brannen. Det er uklart hvor mye av skolen som er ødelagt, opplyste Fors i 3.30-tiden.

Like etter klokken 00.30 ble også en skole stukket i brann. Politiet sier de sikret området slik at brannmannskaper kunne ta seg fram.

Til avisen Sydsvenskan sa politiet at det var snakk om rundt hundre personer, hovedsakelig ungdommer, som kastet stein mot patruljene. De svarte med å bruke tåregass, opplyser politiet .

Uroen startet i 23-tiden søndag. Da samlet mye folk seg i Ramels väg i Malmö-bydelen, og flere branner ble påsatt. Politiet rykket ut med flere patruljer for å forsøke å spre den hissige folkemengden.

