Urolighetene fortsetter i Sverige etter koranbrenning

Tidligere i uken har det vært opptøyer i Linköping, Örebro og Landskrona i forbindelse med Paludans rundreise for å brenne koraner. Flere biler er stukket i brann, også politibiler, og flere politifolk er skadd i uroen.

Også her møtte motdemonstranter opp, og politiet måtte ta i bruk pepperspray mot steinkasterne.

I et forsøk på å unngå eller kontrollere uroen rundt Stram Kurs-lederens aksjon, fikk han pålegg av politiet om å flytte den fra byen Landskrona til en rasteplass langs en motorvei sør for Malmö.

Lørdag oppsto det for tredje dag på rad bråk i Sverige da den omstridte danske politikeren Rasmus Paludan brente en koran utenfor Malmö.

Redningstjenesten sier til avisen at ambulanser ikke kommer seg fram, men at ingen skal ha blitt skadd i forbindelse med brannene.

Kollektivselskapet Skånetrafiken skriver på sine nettsider at det er forsinkelser og innstilte stopp på flere busslinjer.

– Det har vært et stort antall branner i området, blant annet i skur og søppeldunker. Politiet jobber med å sikre arbeidet til redningstjenesten og med å gjenopprette ro og orden, heter det i en oppdatering natt til søndag.

