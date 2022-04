Minst 104 mennesker er fortsatt savnet i disse to områdene, opplyser Filippinenes katastrofebyrå.

De fleste ofrene er funnet i Leyte-provinsen, rundt 600 kilometer sør for hovedstaden Manila, der det gikk flere store jordskred i byene Baybay og Abuyog.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!