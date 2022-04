Russland advarer mot utilsiktet konflikt i Arktis

Han advarer samtidig Sverige og Finland mot å søke medlemskap i Nato og sier at det vil få negativ innvirkning på sikkerheten og tilliten i Arktis.

– Det kan ikke annet enn å skape bekymring. Det er en risiko for utilsiktede hendelser som i tillegg til sikkerhetsrisikoer også kan forårsake alvorlig skade på et skjørt økosystem, sier han.

Russland er særlig bekymret over den militære aktiviteten til ikke-arktiske Nato-land i nord, sier Nikolaj Kortsjunov i russisk UD til det statlige russiske nyhetsbyrået Tass .

