Ukraina hevder over 1.000 ukrainere er i russisk fangenskap

Ifølge russiske medier har separatister i Donetsk tatt over 3.000 ukrainske soldater til fange, mens over 1.000 skal ha overgitt seg i den beleirede havnebyen Mariupol. Ukraina benekter dette.

Visestatsministeren legger til at Ukraina har tatt rundt 700 russiske soldater som fange. Det har vært flere fangeutvekslinger mellom de to landene og hvor mange som er i fangenskap nå er ikke kjent.

– De har tatt over 1.000 personer, sier visestatsminister Iryna Veresjtsjuk i et TV-intervju lørdag. Hun sier rundt 500 av fagene er kvinner.

