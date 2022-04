TV-kanalen Tolo News melder at en flyktningleir skal være blant målene som ble bombet.

Ifølge tjenestemannen tilhører ofrene tre familier som flyktet til regionen fra den pakistanske regionen Waziristan for flere år siden.

En tjenestemann i Taliban sier at de drepte er sivile, og at flere av dem er barn. I tillegg skal rundt 20 mennesker ha blitt såret i angrepene.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!