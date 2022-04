Russland vil trappe opp angrepene mot Kyiv

Også i Belgorod hevder lokale myndigheter at byen er utsatt for artilleriild fra ukrainsk side.

Ifølge russiske myndigheter ble rundt ti bygninger påført skader i angrepet mot landsbyen Klimovo i Brjansk. Forsvarsdepartementet sier russiske styrker i Tsjernihiv i Ukraina har skutt ned et ukrainske helikopter de hevder deltok i angrepet.

– Antall rakettangrep mot Kyiv og omfanget av dem vil øke som svar på ethvert terrorangrep eller sabotasje utført av nasjonalistregimet i Kyiv mot russisk territorium, sier departementet. De sier samtidig at de har truffet et militæranlegg som ble brukt til å bygge og reparere luftvernsystemer utenfor den ukrainske hovedstaden.

Russerne hevder at Ukraina har gjennomført flyangrep mot boliger i en grenseregion. Sju personer skal ha blitt skadd.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!