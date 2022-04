Pustetest for covid-19 godkjent i USA

– Dagens godkjennelse er nok et eksempel på den lynraske innovasjonen som skjer i forbindelse med hurtig testing for covid-19, sier Jeff Shuren i FDA.

Samlet er utstyret som kreves for å gjennomføre testen, omtrent på størrelse med en håndholdt trillekoffert, ifølge FDA.

Prøven kan både hentes ut og analyseres samme sted, og testen kan gjennomføres ved for eksempel legekontor, sykehus og mobile teststasjoner, melder den amerikanske mat- og legemiddeletaten FDA , som omtaler testen som den første av sin sort.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!