Pentagon tror russisk flaggskip ble truffet av raketter

Ukraina hevder at kapteinen om bord ble drept i eksplosjonen og at flere av mannskapet omkom da skipet sank.

Russland hevder at mannskapet på 510 var evakuert til andre marinefartøy før skipet sank.

Ifølge det russiske forsvaret fikk en brann om bord i skipet ammunisjon til å detonere, noe som forårsaket en stor eksplosjon. Skipet sank ifølge Kreml i uvær under slep til kai.

Ukraina hevder at det russiske marinefartøyet ble truffet av Neptune-raketter avfyrt fra land, noe som avvises av Russland.

