Opptøyer etter koranbrenning i Sverige

Paludan leder det høyreekstreme danske partiet Stram kurs og er nå på såkalt valgturné i Sverige.

Torsdag kom det til voldsomme sammenstøt mellom maskerte motdemonstranter og politiet både i Linköping og Norrköping, der Paludan også hadde varslet koranbrenning.

Fredagens markering i Rinkeby gikk i utgangspunktet rolig for seg, men da Paludan satte fyr på et eksemplar av Koranen ble det kastet stein, og åtte personer ble pågrepet, opplyser politiet i Stockholm.

Paludans parti Stram kurs ble stiftet i 2017 og vil forby islam og deportere alle muslimer.

I 2020 ble Paludan dømt til tre måneders fengsel for ærekrenkelser og rasistiske uttalelser mot muslimer under en demonstrasjon i Danmark.

Samme år ble han nektet innreise til Sverige i to år. Det skjedde etter at det kom til voldsomme opptøyer i Malmö i forbindelse med en markering der han skulle brenne et eksemplar av Koranen, innpakket i bacon, slik han flere ganger har gjort i Danmark.

