Korsvandring gjennom flere norske byer langfredag

Dagsavisen Rogalands Avis skriver at kun noen få fikk anledning til å delta på korsvandringen i Stavanger i 2020, på grunn av koronarestriksjoner. I fjor ble vandringen avlyst.

Korsvandringen i Oslo har de siste to årene blitt forhindret av pandemien.

Vi bærer korset mellom oss i solidaritet med alle som er på flukt, som lider, som er ofre for urettmessige dommer og overgrep.

– Vi bærer korset mellom oss i solidaritet med alle som er på flukt, som lider, som er ofre for urettmessige dommer og overgrep. Korsvandringen ga mening, og særlig ekstra mening i år, sier biskop Kari Veiteberg i Oslo bispedømme.

