FN: Fem millioner har flyktet fra Ukraina

Drøyt halvparten av flyktningen har reist til Polen, der det er registrert over 2,7 millioner ankomster. Over 725.000 har kommet seg til Romania.

FNs flyktningbyrå, UNHCR, sier snaut 4,8 millioner ukrainere har flyktet over grensen siden krigen startet. I tillegg opplyser FNs migrasjonsorganisasjon at nesten 215.000 personer fra andre land har forlatt Ukraina og reist til nabolandene.

