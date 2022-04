Tyske myndigheter har i flere uker holdt øye med yachten, men kunne først ta formelt beslag i den etter at det juridiske eierforholdet var avklart.

Usmanov er satt på EUs sanksjonsliste for sine nære bånd til Kreml etter Russlands invasjon av Ukraina.

Den 156 meter lange yachten Dilbar skal ifølge tidsskriftet Forbes være verdt nærmere 5,3 milliarder kroner og har siden oktober ligget ved et verft i Hamburg for reparasjoner.

