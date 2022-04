Norsk Folkehjelp: Det har vært en rolig start på påsken

Norsk Folkehjelp har frivillige i beredskap hele døgnet, hver dag i påsken, men har så langt lagt noen rolige dager bak seg. De minner imidlertid om at det er viktig å vite hva man skal gjøre hvis man havner i en skredsituasjon.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sendte i helgen ut farevarsel 4, altså stor fare for snøskred, for flere steder i landet. Redningsorganisasjoner oppfordret derfor fjellglade nordmenn om å vise varsomhet i fjellet.

Torsdag før påsken døde tre skiturister i et snøskred i området Beretlia ved Kjostinden i Lyngen. Redningsorganisasjoner har advart nordmenn om å ferdes i skredutsatte områder denne påsken.

– Det er fortsatt betydelig skredfare mange steder i landet, og det er derfor gledelig at det ikke har vært noen flere alvorlige skredulykker så langt i påsken. Det viser at folk tar hensyn og unngår skredfarlig terreng etter de tragiske ulykkene vi hadde i forkant av påsken, sier leder Vegard Eidissen Lindbæk i Norsk Folkehjelp Sanitet.

