Colombia tilbyr seg å erstatte russiske olje- og gassleveranser til Vesten

Han har kunngjort at Colombia vil øke kulleksporten til Tyskland, som har vedtatt å fase ut importen av russisk kull, etter samtaler mellom statsminister Olaf Scholz og Duque.

Duque sa videre at Colombia er klar til å øke produksjonen av olje og gass, fornybar energi, eksempelvis hydrogen, og kull.

Til CNN sa Duque at de vestlige allierte «vet med sikkerhet at de ikke lenger kan være avhengige av energi fra Russland».

