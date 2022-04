Den israelske hæren har ikke bekreftet hendelsen, men har opplyst at den utfører anti-terror-operasjoner i Nablus.

– Den unge mannen, Muhammad Hassan Muhammad Assaf (34), døde etter å ha blitt skutt i brystet av den israelske okkupasjonshæren under aggresjonen mot byen Nablus, opplyser det palestinske helsedepartementet.

