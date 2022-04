Biden skulda tysdag president styrkane til Vladimir Putin for å ha gjort seg skuldige i folkemord i Ukraina. Tidlegare har Biden skulda Putin for krigsbrotsverk, men han har ikkje tidlegare brukt omgrepet folkemord.

Han la til at USA er eit land som har gjort seg skuldig i godt kjende brotsverk i moderne og nyare historie.

