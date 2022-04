Politi har stengt forum for salg av stjålne databaser

Seks land – Portugal, Romania, Storbritannia, Sverige, Tyskland og USA – samarbeidet med Europols nettkrimenhet i operasjonen som beskrives som et resultat av «et års nitid planlegging».

– Dette nettmarkedet hadde skapt seg et navn ved salg av profilerte databaselekkasjer fra amerikanske bedrifter i ulike bransjer. Databasene inneholdt millioner av kredittkort- og bankkontonumre, samt brukernavnene og passord som kreves for å få tilgang til nettkontoer, opplyser det europeiske politisamarbeidet. De sier opplysningene stammet fra datainnbrudd utført de siste årene.

Administratoren til nettmarkedet Raidforums og to av hans medhjelpere er pågrepet i den internasjonale politioperasjonen, ifølge Europol.

