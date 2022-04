Flyktninghjelpen: 745.000 fordrevet av tørke i Somalia

Blant dem som er fordrevet etter at regntiden har sviktet tre ganger, er en halv million mennesker som har forlatt hus og hjem i løpet av de første tre månedene i år, viser tall fra overvåkingsgruppen Protection and Return Monitoring Network.

Nesten to tredeler av dem som er fordrevet i år, har flyktet til urbane områder, inkludert hovedstaden Mogadishu. Det fører til ytterligere press på allerede begrensede tjenester og i overfylte leirer.

– Denne tragiske milepælen gjør at det internasjonale samfunnet endelig er nødt til å handle. Det er en reell fare for hungersnød for det somaliske folket. Behovet for hjelp for å redde liv er desperate. De trenger penger, og de trenger dem nå, ikke om noen måneder, sier landdirektør Mohamed Abdi i Flyktninghjelpen i en pressemelding.

Utsiktene til regn de nærmeste månedene er dårlig. Dersom regnet uteblir og hjelpen ikke kommer, kan Somalia stå overfor hungersnød. Kombinert med konflikten i Ukraina, som presser opp matprisene, er situasjonen ved et vippepunkt, skriver den norske bistandsorganisasjonen.

Somalia får nesten all hveten sin fra Ukraina og Russland, og prisen på hvete, sukker og olje har allerede steget kraftig i deler av landet.

(©NTB)