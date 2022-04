Flere skutt på T-banestasjon i New York

Bilder fra stedet viser flere personer som ligger blodige på perrongen på T-banestasjonen mens andre sitter lent mot søyler mens et lag med grå røyk henger over stasjonen.

Politikilder sier til NBC at mannen ble observert mens han kastet en gjenstand inne på T-banestasjonen før han deretter begynte å skyte. Gjerningspersonen skal fortsatt være på frifot.

Brannmannskaper rykket ut etter melding om røykutvikling på T-banestasjonen ved Sunset Park i Brooklyn. Da de kom fram, fant de flere personer med skuddskader og det som først ble omtalt som flere udetonerte sprengladninger, ifølge en talsperson for brannvesenet. Ifølge flere amerikanske medier er det trolig snakk om røykgranater, og politiet opplyste etter en stund at det ikke lenger var sprengfarlige gjenstander inne på stasjonen.

