NRK gjorde samme undersøkelse blant ordførerne under Syria-krisen i 2015. Da svarte kun 36,8 prosent at norske kommuner kunne ta imot 10.000 syriske flyktninger.

Kanalen har gjennomført undersøkelsen blant landets ordførere. 78 prosent svarer at kommunene nå kan ta imot 35.000 flyktninger. 56,8 prosent oppgir at norske kommuner kan klare å ta imot 100.000 ukrainske flyktninger.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!