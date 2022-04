UDI: Det fylles opp ett asylmottak hver dag

– Vi har levert for dårlig. Det beklager vi. Vi tar tak i det og ordner opp, sier Torheim til VG.

Norske mottak har fått kritikk for dårlige forhold. Flere steder mangler internett og nødvendig inventar som kjøleskap og vaskemaskiner. I tillegg har det blitt delt bilder som viser skitne lokaler, mugg i taket, muselort og nedslitte forhold.

På samme tid er det mangel på plasser til å innlosjere det store antallet flyktninger som nå kommer, og det vil ta en til to måneder å bosette dem i kommunene, ifølge direktør Vidar Torheim i Hero Mottak.

Like før påsken sendte regjeringen ut på høring forslag til lovendringer knyttet til at mange tusen flyktninger skal bosettes i kommunene. Høringsfristen er allerede 12. april, men Stortinget har påskeferie, og lovendringene må vedtas før flyktningene kan fordeles på kommunene.

– Vi fyller opp ett asylmottak hver dag nå, sier direktør Borghild Fløtre for mottak og retur i UDI til avisen, og legger til at de vil gå ut med ny anbudsrunde etter påsken.

UDI har anslått at 60.000 flyktninger kan søke asyl i Norge i løpet av kort tid. Den siste uken er det registrert mellom 257 og 512 søknader om beskyttelse hver dag, skriver VG .

