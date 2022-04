Barn blir kidnappet i Mosambik: frykter de brukes som barnesoldater

I mars i fjor okkuperte de islamistiske gruppene byen Palma, helt nord i landet, i ti dager. Angrepene førte til at tusenvis av mennesker ble drevet på flukt. Nå opplyser Redd Barna at minst syv barn ble bortført av væpnede menn i februar.

– Syv stykker er bekreftet, men her vet vi at det er mye mørketall, sier Anne Pedersen, seniorrådgiver for politikk og strategi i Afrika, i Redd Barna, til Vårt Land.

I en pressemelding fra slutten av mars skriver organisasjonen at de frykter barna blir giftet bort eller trent opp som soldater.

Dette kan prege dem for resten av livet. — Anne Pedersen, seniorrådgiver for politikk og strategi Afrika i Redd Barna

Traumatiserte barn

Ifølge Redd Barnas tall er minst 734.000 mennesker på flukt i Mosambik. Blant disse skal nærmere 360.000 være barn.

– Noen av barna er ikke kommet tilbake. Vi tror guttene er brukt som barnesoldater, mens jentene er veldig utsatt for seksuelle overgrep og tvangsgifting til soldatene, forteller Pedersen.

Human Rights Watch (HRW) meldte i september i fjor om IS-tilknyttede grupper i Mosambik som benyttet seg av barnesoldater. Den væpnede gruppen, som lokalt kalles Al-Shaabab, hadde da kidnappet flere hundre gutter til dette formålet, ifølge HRM. Det er dette Redd Barna frykter er skjebnen til de barna som nå er tatt av væpnede soldater.

– Dette kan prege dem for resten av livet, sier Pedersen.

– Det vi ser er at veldig mange familier har blitt splittet. Mange barn har sett ting som er veldig traumatiserende, og det er også barn som har blitt kidnappet av de væpnede gruppene, sier Pedersen, og forteller at Redd Barna blant annet gir psykososial støtte til barn som er traumatisert av det de har sett og opplevd, sier Pedersen.

Konflikten sprer seg

Myndighetene i Mosambik skal ha fått tilbake kontroll der Al-Shaabab har herjet tidligere, men Anne Pedersen forteller at konflikten sprer seg i andre områder.

– I store deler av områdene som tidligere har vært utsatt for angrep, har det blitt roligere, og myndighetene oppfordrer folk til å flytte hjem. Men konflikten fortsetter å spre seg, og nye områder er nå utsatt, sier Pedersen.

I februar rapporterte flere familier til Redd Barna om et angrep i landsbyen Bangala, som ligger like sør for Palma. Tre menn skal ha blitt halshugget under angrepet, og flere kvinner kidnappet.





---

Konflikten i Mosambik

24. mars 2021 gikk islamistiske opprørere inn i byen Palma, nord i landet.

Okkupasjonen varte i ti dager, og ble et gisseldrama der flere ble drept.

Islamistgruppen kaller seg Al-Shaabab, og er tilknyttet IS.

Etter Redd Barnas tall er minst 734.00 mennesker på flukt i Mosambik. Blant disse skal nærmere 360.000 være barn.

Myndighetene har nå kontroll over Palma, men opprørsgruppene fortsetter å herje og sprer seg til nye provinser i landet.

---