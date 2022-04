Muligheten til å opprette privatskoler strammes inn

Det vil heller ikke være mulig å utvide eksisterende tilbud av denne typen, opplyser Kunnskapsdepartementet.

– Vi vil stanse privatiseringen og bygge en sterkere offentlig fellesskole, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Hun la fredag fram forslag til nye regler for private barnehager og skoler.

Den nye loven innebærer at privatskoler må representere et reelt supplement til den offentlige fellesskolen for å bli godkjent, opplyser Brenna.

Det kan for eksempel være skoler med en anerkjent pedagogisk retning, som steinerskoler, montessoriskoler eller internasjonale skoler.