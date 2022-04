Enoksen slår alarm om status for Forsvaret

– Den russiske invasjonen av Ukraina har store konsekvenser for norsk sikkerhet. Russland har betydelige sikkerhetsinteresser i nord. Det påvirker Norge og Nato. Framover vil det kreve mer av Norge å opprettholde innflytelse i våre nærområder, sier Enoksen.

I pressemeldingen heter det også at nye kampfly og overvåkingsfly vil styrke Forsvaret på sikt, men at overgangen vil utfordre den operative evnen.

Også utbyggingen på Evenes og Ørlandet blir dyrere enn planlagt, og problemene med NH90-helikoptrene er ikke løst. Ifølge regjeringen gir dette utfordringer for fregattene og Kystvakten. I tillegg er vedlikeholdsetterslep på bygg og anlegg betydelig

Det er allerede klart at flere prosjekter blir både forsinket og dyrere enn planlagt. Dette gjelder blant annet nye ubåter, som fører til økte driftsutgifter og lavere tilgjengelighet enn planlagt.

Enoksen varsler nå en bred gjennomgang for å vurdere hvilke omprioriteringer som er nødvendige. Blant annet vil regjeringen styrke forsvarssektoren med 3 milliarder kroner i 2022 og også framover prioritere nasjonal forsvarsevne.

– Status for Forsvaret er ikke der den burde være, sier Enoksen.

