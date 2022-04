Brenna bremser barnehage som butikk

Fredagen mens samfunnet er på vei inn i påskemodus kommer Støre-regjeringen med innstramminger:

– Vi vil sikre at offentlige tilskudd og foreldrebetaling går til bedre barnehager for alle barn, ikke til profitt til eierne, sier kunnskapsminister Tonje Brenna.

Hun vil stoppe utviklingen der store kommersielle aktører kjøper opp barnehager og tar ut profitt. Barnehagen skal ikke lenger være et investeringsobjekt for dem som vil tjene penger, påpeker Brenna.

Endrer barnehageloven

Kunnskapsministeren og Støre-regjeringen vil endre barnehageloven:

Hver private barnehage skal være et selvstendig rettssubjekt – med noen unntak.

Forbud mot å drive eller eie annen virksomhet enn godkjent barnehagedrift i det samme rettssubjektet som barnehagen.

Forbud mot å ta opp lån på andre måter enn i finansforetak – altså ikke internlån i et barnehagekonsern.

Private barnehager skal melde fra til kommunen og Utdanningsdirektoratet ved nedleggelse, eierskifte eller andre organisatoriske endringer.

Sender nesten 800 millioner ut av landet

Barnehageforliket i 2003 sikret barnehageplass til alle barn. Forliket fordret en storstilt utbygging av private barnehager. Private selskaper fikk offentlig støtte for å bygge barnehager. De fikk investeringstilskudd, momskompensasjon, billige husbanklån, kapitaltilskudd og billige eller sågar gratis tomter av kommuner.

Flere gründere bygget opp store konsern. De senere årene har norske barnehagekonsern solgt barnehageeiendommer til utenlandske eiere for milliardsummer. Salgene har funnet sted etter at eiendommer er skilt ut i egne selskap.

Frifagbevegelse.no har analysert transaksjonene – og summerer. Tallet viser at norske barnehager er god butikk for de utenlandske eierne:

Nå går 797 millioner barnehagekroner i husleie til utenlandske selskaper hvert år.

I dag går 35.000 norske barnehagebarn i barnehager som leier lokaler av utenlandske eiere.

Solgte bygg for milliarder

Eksempler på salg er:

Barnehagebygg som brukes av kjedene Norlandia, Kidsa og Espira ble solgt til det australske investeringsfondet Whitehelm Capital for 2,7 milliarder kroner.

Læringsverkstedet solgte barnehageeiendommer til det svenske selskapet Samhällsbyggnadsbolagen (SBB). Eierne fikk 4,25 milliarder for 138 eiendommer, forteller Frifagbevgelse.no.

Eierne av Fus-barnehagene fikk 4,58 milliarder kroner for 142 eiendommer som ble solgt til SBB.

Glad for forliksinvitasjon

I februar debatterte Stortinget et privat lovforslag fra SV og Rødt om «profittfrie barnehager». I ordskiftet inviterte Venstres Abid Raja til et forlik:

– Jeg ser at også regjeringen ser at samfunnet også trenger de private løsningene og de private barnehagene, og jeg håper at regjeringen er villig til å se på muligheten for et bredere barnehageforlik heller enn en politikk som skal legge opp til å avvikle de private.

Kunnskapsminister Tonje Brenna svarte med å si at hun var glad for «Rajas invitasjon til forlik»:

– Barnehageforliket i 2003 var starten på en storstilt utbygging av barnehager og hadde ikke vært mulig uten politiske ambisjoner, bredt politisk engasjement og et stort engasjement fra folk som ønsket å starte og drive barnehage, sa hun.

Abid Raja mottok Bokhandlerprisen FORLIK: Venstres Abid Raja inviterte i februar kunnskapsminister Tonje Brenna til et forlik om private barnehager. Brenna var glad for invitasjonen. (Ole Berg-Rusten/NTB kultur)

Mulig med små overskudd

Statsråden ser at barnehagesektoren er svært variert:

– Vi vet at enkeltstående og ideelle barnehager har en mer sårbar økonomi enn barnehager i konsern. Vi vet også at konsern og barnehager med utenlandske eiere bruker mer av tilskuddene til husleie og mindre av tilskuddene til personalkostnader.

I februar kom Brenna med et varsel som pekte mot fredagens påskebudskap: Regjeringen ønsker et stramt regelverk, men vil sikre private barnehager muligheten «til å ha en driftsmargin» – ikke «store utbytter», men mulighet til «å drive bærekraftig over tid».

– Det kan for eksempel handle om å bygge opp noe egenkapital, som igjen kan brukes til å gjøre investeringer i barnehagebygget, varslet Brenna.

Stortinget avgjør

Nå sender kunnskapsministeren innstrammingsforslagene i barnehageloven over til Stortinget. Vårens arbeid i fagkomiteen vil vise om det blir et forlik.

Frp varsler fredag at de ønsker dét:

– Vi trenger et nytt barnehageforlik for å sikre fortsatt likebehandling av offentlige og private barnehager, samt for å sikre valgfriheten til dagens 300.000 barnehagebarn i fremtiden også, sier talsmann Himanshu Gulati.