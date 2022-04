Mali skal granske angivelig massakre

Russland har bekreftet at landet har sendt militærinstruktører til Mali. Men USA, Frankrike og andre land har sagt at det dreier seg om personell tilknyttet den omstridte russiske private leiesoldatgruppen Wagner.

Human Rights Watch uttalte tidligere denne uken at soldater fra Mali og fremmedkrigere sto bak drap på 300 sivile i Moura i det organisasjonen kalte «den verste enkeltstående grusomheten i Malis tiårige væpnede konflikt». Ifølge HRW samarbeidet landets styrker med hvite fremmedkrigere, som antas å være russere ettersom øyenvitner hadde omtalt dem som ikke-fransktalende.

Kunngjøringen kom kort tid etter utallige meldinger i sosiale medier om at sivile var blitt massakrert i det samme området.

Hæren i Mali kunngjorde 1. april at den hadde drept 203 opprørere i Moura, som ligger i Sahel-regionen, under en aksjon i slutten av mars.

– Etter anklager om angivelige kriminelle handlinger begått mot sivile, har forsvarsdepartementet og veteraner gitt militære granskere i oppgave å gjennomføre grundig etterforskning for å kaste lys over disse anklagene, står det i en uttalelse fra Malis militære påtalemyndighet.

