Høyre klar til å støtte regjeringens Ukraina-pakke

Høyres landsmøte 2022 VIL STØTTE PAKKE: Høyres nestleder Tina Bru sier at partiet er klar til å støtte regjeringens tiltakspakke for å håndtere følgene av Ukraina-krigen, men er urolig over tiltak som kan få renten til å øke raskere. Hun etterlyser også en plan for hvor pengene skal hentes fra. Foto: Terje Pedersen / NTB (Terje Pedersen/NTB)