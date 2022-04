Ukraina ber om hjelp til reparasjon av militært materiell

Tsjekkia har sendt betydelige mengder militært materiell til Ukraina siden starten av Russlands invasjon. Flere medier har meldt at Tsjekkia har sendt stridsvogner, noe som ikke er offisielt bekreftet. Ingen andre land skal så langt ha bidratt med stridsvogner til de ukrainske regjeringsstyrkene.

– Prosessen og mulighetene for potensielle reparasjoner blir diskutert, sa en talsperson for Tsjekkias forsvarsdepartement onsdag.

