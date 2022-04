Kvinne fikk redusert straff for IS-deltakelse

Kvinnen reiste frivillig til Syria i 2013 for å bo sammen med sin norske ektemann, som var fremmedkriger i Nusrafronten, senere ISIL.

Etter at han døde i 2015 og kvinnen ikke hadde muligheter til å forlate Syria, mener imidlertid retten at kvinnen ikke lenger begikk et straffbart forhold, men befant seg i en tvangssituasjon.

– Ved den konkrete straffutmålingen la lagmannsretten blant annet vekt på at kvinnens rolle var mer beskjeden enn rollene til de som tidligere har vært domfelt for deltakelse i ISIL, skriver lagmannsretten.

Dissens

Det var betydelig dissens mellom dommerne i saken. Et mindretall på to mente det straffbare forholdet var enda kortere enn flertallet og ville ha mildere straff, mens en av dommerne gikk inn for strengere straff.

I den omfattende dommen på 45 sider drøfter retten om kvinnen har brutt straffelovens bestemmelser om deltakelse i en terrororganisasjon, men at hun etter bestemmelsene om nødrett ikke lenger begikk straffbare handlinger etter at hennes første ektemann, norske Bastian Vasquez, ble drept i 2015.

Retten mener derimot at kvinnen fra da av var offer for menneskehandel.

– Flertallet mener dermed at det straffbare forholdet varte fra juni 2013 til april 2015, det vil si en periode på ett år og ti måneder, skriver lagmannsretten i dommen.

Ingen reell mulighet til å reise

I tingretten ble kvinnen dømt for deltakelse i IS i seks år, fra 2013 til 2019. Som 22-åring ble hun radikalisert og fløy til Syria for å slutte seg til Vasquez. Etter at han døde, ble kvinnen vært gift med to andre IS-tilknyttede menn.

– Hun hadde ikke noen andre reelle muligheter enn å bli værende i området i den rollen hun hadde. Dette inkluderte å gifte seg igjen etter at første og andre ektemann døde. Så lenge hun ikke hadde mulighet til å forlate området, var det eneste måten å sikre eget liv og helse, slås det fast i dommen.

Sju år senere ble hun og barna berget ut av den beryktede al-Hol-leiren av norske myndigheter fordi hun opplyste at hennes tre år gamle sønn var alvorlig syk.

Frp ut av regjeringen

Beslutningen om å hente kvinnen hjem vakte betydelig harme i Fremskrittspartiet – flere framstående representanter for partiet har helt fram til rettssaken begynte i starten av mars, sådd tvil om grunnlaget for å hente den lille familien hjem.

Fire dager etter at kvinnen satte sine bein på norsk jord for første gang på nesten sju år, trakk Frp seg ut av regjeringssamarbeidet.