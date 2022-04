Hviterussland: Fire pågrepet for sabotasje mot jernbanen

En fjerde mann skal ha blitt pågrepet 1. april for «lignende forbrytelser» i Borisov-regionen.

De skal også ha hatt en innretning som var laget for å få tog til å spore av. Ifølge Kazakevitsj er en av mennene innlagt på sykehus.

Ifølge Gennadij Kazakevitsj i departementet ble tre menn pågrepet 30. mars nær byen Bobruisk sentralt i landet. Han hevder mennene, som oppgis å være sent i 20-årene, satte fyr på releer og komponenter i signalanlegget nær Osipovitsji sørøst for Minsk.

Hviterussland brukes som base av russiske styrker som deltar i invasjonen av Ukraina. Landets innenriksdepartement publiserte onsdag videobilder av blodige og forslåtte menn på et gulv, og sa at politiet hadde skutt mot dem fordi de motsatte seg arrest.

