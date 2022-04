Brenna holder pressekonferanse om nye regler for private skoler og barnehager

Regjeringen opplyser i en pressemelding at bakgrunnen for de nye reglene er at stadig flere barnehager blir kjøpt opp av barnehagekjeder, som i mange år har gått med store overskudd og tatt ut utbytte. Videre har utenlandske eiere gått inn på eiersiden i flere konsern, og dagens regler gjør det vanskelig å følge pengestrømmene.

Når det gjelder privatskoler, har det vært en økning på 29 prosent fra 2013, og regjeringen er i gang med et større arbeid for å avgrense veksten i antall privatskoler. Totalt var det 346 privatskoler i Norge høsten 2021.

Pressekonferansen holdes klokka 12 i plenumssalen i Kunnskapsdepartementet.