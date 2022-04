Både Parat og Fellesforbundet bryt forhandlingane med NHO Reiseliv

Forhandlingane om riksavtalane starta måndag og omfattar rundt 8.000 av medlemmene i Fellesforbundet innanfor hotell, reiseliv og restaurant.

– Vi må berre erkjenne at vi ikkje har fått noko særleg rørsle i krav som er viktige for oss i dette oppgjeret. Vi har derfor brote forhandlingane og ber om hjelp frå Riksmeklaren for å komme vidare, seier Clas Delp, forhandlingsleiar og forbundssekretær i Fellesforbundet.

Forhandlingane mellom Parat og NHO Reiseliv starta onsdag. Seinare same dag braut Parat forhandlingane, opplyser Parat24.

Medlemmer innan overnatting, servering og catering blir omfatta av forhandlingane.