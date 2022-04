Utenriksminister Ann Linde sa mandag kveld at svenske myndigheter vurderte å utvise russiske diplomater.

- De jobber ikke i Sverige etter Wien-konvensjonen for diplomatiske forbindelser, sier Linde.

Utvisningene kommer etter at et stort antall sivile er funnet drept i byen Butsja like utenfor Kyiv etter at russiske soldater trakk seg ut av området.