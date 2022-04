Nord-Korea truer Sør-Korea med atomvåpen

– I tilfelle Sør-Korea skulle velge militær konfrontasjon med oss, er det uunngåelig for vår atomvåpenstyrke å utøve sin plikt, sier den nordkoreanske lederen Kim Jong-uns innflytelsesrike søster Kim Yo-jong ifølge en uttalelse fra regimets nyhetsbyrå KCNA.

Nord-Korea kommer aldri til å angripe først, legger hun til.

– Men hvis Sør-Korea, av en hvilken som helst grunn tar i bruk militærmakt som «forebyggende angrep», som forsvarsminister Suh Wook har uttrykt det, kommer situasjonen til å endre seg, sier hun.

– I dette tilfellet blir Sør-Korea selv et mål, sier Kim.

I forrige uke kritiserte hun Suh for hans kommentarer om Sør-Koreas angrepsevne overfor Nord-Korea. Hun anklaget ham da for å komme med uansvarlige uttalelser om et «forebyggende angrep».

Fredag sa Suh offentlig at Souls væpnede styrker har evne til å angripe mål i Nord-Korea «presist og raskt» så snart det foreligger klare tegn på et angrep mot Sør-Korea.

Verbale angrep mellom de to landenes regjeringer er ikke uvanlig, men Kim Yo-jongs uttalelse kommer nå på et tidspunkt der spenningsnivået i regionen øker igjen.

