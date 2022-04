HRW ber Ukraina løslate migranter så de kan flykte til Polen

Organisasjonen intervjuet fire menn på telefonen i begynnelsen av mars. De sitter innesperret i en tidligere militærleir i en skog nordvest i Ukraina. Alle oppgir at de ble pågrepet da de forsøkte å ta seg over grensen til Polen før den russiske invasjonen av Ukraina. Ifølge mennene sitter det mennesker fra i alt 15 land i leiren, blant annet fra Afghanistan, Algerie, Bangladesh, Kamerun, Etiopia, Gambia, Ghana, India, Nigeria, Pakistan og Syria.

– Det finnes ingen unnskyldning, en måned inn i denne krigen, for å holde sivile i innesperret i innvandringssentre. De bør løslates umiddelbart og få mulighet til å søke tilflukt og trygghet slik alle andre sivile, sier Hardmann i en uttalelse fra HRW.

