EU-topp: Utbetalinger til Ungarn kan bli kuttet

Ursula von der Leyen sier EU starter en formell prosess mot Ungarn for ikke å holde rettsstatlige prinsipper i hevd. Den aktuelle prosedyren er aldri brukt før og kan altså føre til kutt i utbetalingene til Ungarn fra EU-budsjettet.

– EU- kommisjonen vil nå sende et formelt varsel om at mekanismen blir iverksatt, sa von der Leyen til EU-parlamentet, som er samlet i plenum i franske Strasbourg denne uken.

Dette skjer bare to dager etter at Viktor Orban sikret seg gjenvalg i Ungarn. Fra EU-hold er han gjentatte ganger beskyldt for å ikke opprettholde demokratiske normer.

