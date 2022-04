Høyre om klimarapport: Tid for handling, ikke krangling

– Med dette bakteppet er det enda mer ubegripelig at Støre-regjeringen krangler internt om Norge skal utsette våre klimamål eller ei, sier hun.

Det var i forrige uke at Marit Arnstad (Sp) åpnet for å skyve på klimamålene med bakgrunn i energikrisen. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har sagt at målene ligger fast.

Bru peker på at Høyre har lagt fram sin konkrete plan for hvordan fornybar kraft skal bygges ut i Norge.

– Nå venter vi utålmodig på at regjeringen legger fram sin energimelding og klimaplan, sier hun.

Klimarapporten fra FN slår fast at verden kan halvere sine klimautslipp innen 2030 med tiltak som koster under 100 dollar per tonn CO2.

