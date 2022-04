Guterres: Enkelte regjeringer og selskaper lyver om klimahandling

– Noen regjerings- og næringslivsledere sier én ting, men gjør noe helt annet. Enkelt og greit så lyver de. Og resultatene vil bli katastrofale, sa Guterres i en videomelding som ble lagt ut samtidig som den nye FN-rapporten.

Den handler om hvordan vi skal avverge de verste konsekvensene av global oppvarming. Rapporten advarte om at det ikke blir gjort nok for å redusere CO2-utslippene fra forbrenning av fossilt brensel, noe forskning viser at er en pådriver for den globale oppvarmingen.

– Dette er et skammens dokument, som viser de tomme løftene som sender oss i retning av en verden det ikke går an å leve i, sa Guterres.

Moralsk galskap

Han brukte også videoen til å komme med sin støtte til aktivister som kjemper mot klimaendringene.

– Klimaaktivister opplever å noen ganger bli fremstilt som farlige og radikale. Men de som utgjør den virkelige faren, er landene som øker produksjonen av fossilt brensel. Investering i ny infrastruktur for fossilt brensel er galskap, både moralsk og økonomisk, fortsatte han.

Guterres understrekte at verden må droppe kull, olje og gass og gi alt for å utvikle fornybar energi for å unngå en klimakatastrofe.

[ Kronikk: «Vi trenger en bistandspolitikk som hjelper land over til fornybar» ]

Han henvendte seg til verdens befolkning og sa:

– Krev at fornybar energi introduseres nå – og at det skjer fort og i stor skala.

[ FNs klimapanel: Skal vi redde klimaet er det nå eller aldri ]

3,2 grader

Rapporten som kom mandag, er den siste av tre større rapporter fra FNs klimapanel, og denne advarer mot at tiden nesten er ute. Dersom politikken for å forhindre klimaendringer ikke forbedres, er verden på vei mot 3,2 graders oppvarming – mye høyere enn 1,5 gradersmålet som er satt i Parisavtalen.

– Land og selskaper med høye klimagassutslipp later ikke bare som om de ikke ser problemet, de heller bensin på bålet, sa Guterres.

– De kveler planeten vår til fordel for egne interesser og historiske investeringer i fossilt brennstoff når billigere, fornybare løsninger gir grønne jobber, energisikkerhet og større stabilitet, slo han fast.

(©NTB)