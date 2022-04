Henrik Asheim valgt til nestleder i Høyre

Guro Angell Gimse er gjenvalgt som leder for Høyres kvinneforum.

Landsmøtet støttet helhjertet opp om valgkomiteens innstilling for arbeidsutvalget, hvor Anne Berit Figenschau tar over plassen til Gunn Cecilie Ringdal. Helge Orten er gjenvalgt som arbeidsutvalgsmedlem.

– Kjære Jan Tore: Tusen takk for den jobben du har gjort og gjør for Høyre, sa Asheim.

– Du har, med dine kloke vurderinger og den omsorgen du har for alle rundt deg, vært en veldig viktig del av arbeidet med å samle, bredde ut og utvikle Høyre.

Han overtar etter Jan Tore Sanner, som tidligere i år varslet at han gir seg som nestleder i Høyre etter 18 år.

– Jeg gleder meg enormt til å jobbe sammen med hver og en av Høyres medlemmer for å fortsette å utvikle politikk, bygge organisasjon og gjøre laget vårt enda sterkere.

– Tusen, tusen takk for tilliten dere har vist meg i dag, sa Asheim i sin takketale.

