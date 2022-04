31 bortvist eller innbrakt av politiet etter oljedemonstrasjon på Sjursøya

Operasjonsleder Tore Solberg sier til NTB at noen av aktivistene ble bortvist, mens andre ble innbrakt grunnet historikken de har med politiet fra tidligere.

Blokaden ved Oslo havn har vært oppe siden klokken 11 lørdag formiddag. Første person ble fjernet fra stedet klokken 16, og den siste klokken 18, skriver arrangørene av demonstrasjonen i en pressemelding.

– Politiet aksjonerte fordi aksjonistene hindret lovlig ferdsel og lovlig arbeid på stedet ved å blant annet lenke seg fast til kjøretøy, sier Solberg.

Grunnen til at politiet ikke grep inn tidligere, er at de var avhengig av en begjæring fra grunneier for å rykke ut.

– Vi er avhengig av en begjæring fra grunneier og den fikk vi til slutt. Så da aksjonerte vi etter det. Det har også vært flere arrangementer og hendelser i Oslo i dag som vi har måttet prioritere, så alt prioriteres i rekkefølge, sier Solberg.

Han sier demonstrasjonen og bortvisningene foregikk uten dramatikk. Ifølge Extincion Rebellion Norge ble i alt fire tankbiler besteget, og folk satt oppå bilene med bannere hengende ned. Flere lenket seg også fast.

Stemningen tidligere på dagen ble beskrevet som vennlig, og tankbilsjåførene er blitt møtt med kaffe og kaker, ifølge gruppa.

