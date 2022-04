Solberg tar knallhardt oppgjør med Putin

– Tiden for naivitet i vårt forhold til Putins Russland må nå være over en gang for alle, sa Solberg.

Høyre-lederen skildret et Russland hvor det totalitære mørket har senket seg - også før Russlands brutale angrep på Ukraina.

– Russland er styrt av en person som har løyet så mye, brutt så mange lover, traktater og avtaler, at hans løfter aldri må stoles på igjen.

– Og la meg være tydelig: Det er Putin som er problemet, ikke det russiske folk, presiserte Solberg.

Ramset opp krigsforbrytelser

Solberg beskrev en Putin-ledet krig der krigsforbrytelsene har stått i kø:

Bruk av ulovlige våpen.

Angrep på sykehus.

Vilkårlig skyting mot sivile.

– Denne gang må det bli et rettsoppgjør hvor de skyldige stilles til ansvar, lød det fra Solberg.

---

Høyre samler troppene

Høyre avvikler lørdag og søndag sitt landsmøte på Gardermoen i Jessheim.

Erna Solberg talte til landsmøtet lørdag formiddag. Samme ettermiddag drøfter partiet energipolitikk.

Søndag velges ventelig Henrik Asheim til partiets nye nestleder. Han etterfølger Jan Tore Sanner.

---

Er selvkritisk. «Burde sett hva som ville komme»

Hun var også selvransakende - personlig og på vegne av norsk politikk.

– Når vi ser oss tilbake, har vi vært for opptatt av det vi gjerne kaller å «komme videre». Igjen og igjen. Vi håpet alle at det ville komme en mer positiv utvikling, sa Solberg.

Men hun minnet om at Høyre selv var kvass i tonen da Russland invaderte Krim-halvøya i 2014. Daværende forsvarsminister Ine Eriksen Søreide sa den gang klart i fra:

– Nå ser vi at hun hadde sørgelig rett. Vi burde kanskje ha forstått hvor det skulle ende allerede da Putin la Groznyj i ruiner. Eller da han bombet georgiske byer.

[ «Erna Solbergs rause partikultur er en del av partiets suksess» ]

– Vi burde ha sett hva som ville komme da Putin drepte sine motstandere hjemme, fortsatte hun og ramset opp:

Han brøt nedrustningsavtaler. Invaderte Luhansk og Donetsk. Jevnet Aleppo med jorden.

– Vi håpet alle at det ville komme en mer positiv utvikling. Men det håpet er nå knust en gang for alle.

ADVARER: I talen kom Erna Solberg ned et varsko om norsk sikkerhet: – Det er ikke noe annet Russland vi ser i nord, sa hun. (Terje Pedersen/NTB)

Varsko: Det er ikke et annerledes Russland i nord

Trusselen fra øst gjelder også oss selv. Solberg advarer mot å «tro at vi ser et annet Russland i nord».

– All kontakt med Russland nå må baseres på at det er Putins Russland vi snakker med. Enten det er i øst eller vest, nord eller sør, sa hun.

Forskjellen for Norge er det historiske forsvarssamarbeidet vi har.

NATO trygger. Ikke evnen til å «godsnakke med Putin»

– Det som skiller Norge fra andre av Russlands naboland som det har gått langt verre med, er ikke vår evne til å godsnakke med Putin. Det er NATO.

Solberg advarer mot å ta NATO-solidariteten for gitt. Der lover hun at Høyre skal være «det mest bunnsolide partiet».

– Derfor gikk aldri Høyre i regjering imot våre NATO-partnere i spørsmålet om forbudstraktaten mot atomvåpen. Og for øvrig: Noe effektivt virkemiddel for atomnedrustning er traktaten heller ikke.

I et Europa der «freden er knust» og «tryggheten er borte» lover Solberg å jobbe for en klar økning av forsvarsbudsjettene i årene fremover.

Ut mot utenforskapet - «vi må snakke om EU igjen»

Situasjonen med krig og kriser i Europa bør igjen aktualisere norsk EU-medlemskap, mener Høyre-lederen.

– Og ja. Vi må snakke om EU igjen. Ikke fordi Norge kommer til å søke om medlemskap neste måned. Men fordi utviklingen i EU nok en gang skyter fart. Konsekvensene av vårt utenforskap kommer til å bli tydeligere, advarte Solberg.

Også under pandemien oppsto det trøbbel med forsyningslinjer og Norge trengte samarbeid.

– Norges utenforskap er en sårbarhet som vi må erkjenne. Enten man er for eller imot norsk EU-medlemskap, sa Solberg.

Konsekvensene av vårt utenforskap kommer til å bli tydeligere. — Erna Solberg

Gir kurs-varsel: Skal være «inkluderingspartiet»

Etter det harde oppgjøret med Putin og formaninger om styrket beredskap, staket Solberg også ut kurs for Høyre fremover.

– Når vi igjen ber om velgernes tillit i 2025, skal vi ha planen klar. Flere må inkluderes i vårt samfunn, og Høyre skal være «inkluderingspartiet», varslet Solberg.

Det handler blant annet om innsats for bedret psykisk helse.

– Psykiske lidelser er en viktig årsak til tidlig uførepensjon. Noe av det styggeste vi gjør i vårt samfunn, er å fortelle ungdom i 20-årene at det ikke er plass til dem i vårt arbeidsliv, sa Solberg.





[ I Høyre-toppen vil Asheim vokte verdier – gir kirken en klar beskjed ]