USA skal oppheve koronatiltaket som avviser migranter

Minister for intern sikkerhet, Alejandro Mayorkas, kunngjorde fredag at bestemmelsen fra smittevernbyrået CDC blir opphevet 23. mai.

Bestemmelsen ble innført av tidligere president Donald Trump i mars i 2020, angivelig for å hindre spredning av koronaviruset.

Men mange demokrater mener formålet med bestemmelsen var å holde migranter ved grensa til Mexico ute av USA, og at den var et påskudd for å nekte migranter å søke asyl.

De har lenge krevd at den skulle oppheves, og kritisert president Joe Biden for å latt den bli stående etter at han ble president for over et år siden.

1,7 millioner bortvist

I henhold til bestemmelsen skulle voksne og migrantfamilier som ankom USAs landegrenser, i praksis fra Mexico, ikke få anledning til å søke asyl.

Siden bestemmelsen ble innført, har 1,7 millioner migranter blitt bortvist uten å få søke asyl, slik de har rett til i henhold til folkeretten.

Men etter hvert som pandemien kom under kontroll, er det blitt stadig vanskeligere å forsvare bestemmelsen.

Opphevelsen av bestemmelsen vil føre til at mange flere migranter kommet til grensa og søker asyl, uten at USA har et klart svar på hvordan en slik situasjon skal håndteres.

Nytt håp

Allerede førte valget av Biden til president etter Trump at mange flere migranter fra Mellom-Amerika, Venezuela Cuba og andre land fikk et nytt håp om å komme inn i USA, og de siste ukene har et økende antall migranter kommet til grenseområdet.

Republikanerne kritiserer at bestemmelsen oppheves, og flere av dem advarer mot katastrofe ved grensa.

Mayorkas sier at ukene fram til 23. mai skal brukes til å sette inn flere grensevakter og sivile til å behandle asylsøknader og avvise dem som ikke oppfyller vilkårene.

(©NTB)