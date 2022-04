Politiet følger nøye med på norske følger av Ukraina-krigen

− Norsk politi følger nøye med for å være i stand til å forebygge og avdekke kriminalitet som følge av migrasjonsstrømmen og den spente sikkerhetspolitiske situasjonen. Dette gjør vi for at politiet og våre samarbeidsaktører skal kunne jobbe mer kunnskapsbasert og målrette bruken av ressurser mer treffsikkert, sier politidirektør Benedicte Bjørnland i en pressemelding.

Politiet har intensivert informasjonsinnhenting og etterretning siden Ukraina-krigen begynte.

Kontrollen i grenseområdene er også trappet opp, og det samme gjelder trafikknutepunkter der flyktninger og andre migranter ankommer.

Politiet bruker betydelig større ressurser enn normalt, deriblant ved mottak av flyktninger.

De siste ukene er personell blitt omdisponert, og i tillegg skal det rekrutteres 200 nye årsverk. Politiets utlendingsenhet er styrket med over 400 stillinger for å følge opp situasjonen.