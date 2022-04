Libanon mangler penger til strøm på valgdagen

Libanon har siden 2019 vært herjet av en økonomisk krise uten sidestykke i landet. I nesten ett år har landet vært rammet av alvorlige strømbrudd, først og fremst fordi regjeringen ikke har råd til å kjøpe drivstoff til landets kraftverk. De fleste steder er strømmen borte i 22 timer per døgn.

Han insisterer på at valget vil gå som planlagt, tross rykter om at det kan bli avlyst.

Han har hatt flere møter med det statseide selskapet Electricité du Liban (EDL) i et forsøk på å sikre strøm til valglokalene i hvert fall halve dagen, men selv det vil koste langt over budsjett.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!