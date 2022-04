Regjeringen foreslår 14,4 milliarder kroner i en krisepakke som følge av krigen i Ukraina. 7,1 milliarder brukes på å håndtere økte asylankomster.

– Vi styrker vår nasjonale forsvarsevne og trygghet. Samtidig setter vi norske kommuner i stand til å ta imot et stort antall ukrainske flyktninger. Det vi legger fram i dag, er et kraftfullt signal til norske kommuner om at fellesskapet stiller opp. Dette er solidaritet i praksis. Vi skal sette kommunene våre i stand til å klare denne jobben. Det vil kreve mer av barnehagene, skolene, helsevesenet, frivilligheten og på mange andre områder, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Regjeringen gir 7,1 milliarder kroner i økte bevilgninger til UDI, politiet og IMDi for å håndtere økte asylankomster.

Fra før av er det kjent at 3 milliarder kroner går til Forsvaret og 500 millioner kroner til sivil beredskap.

Vil ha samlende løsninger

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) mener Stortinget bør gå sammen for å bli enige om krisepakken som regjeringen fredag la fram.

– Jeg vil understreke tradisjonen vi har i Norge om at når det er ekstra krevende, så prøver vi også å finne brede, samlende løsninger i Stortinget. Det kommer Sp og Ap til å ta initiativ til, sier Vedum (Sp) på en pressekonferanse fredag.

På pressekonferansen la han og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) fram en ny Ukraina-pakke på til sammen 14,4 milliarder kroner.

Vedum viser til at Stortinget også gikk sammen om et forlik i forbindelse med store krisepakker 2015 og 2020. Enkelte partier på Stortinget har varslet at prisene på bensin og diesel vil være en aktuell del av forhandlingene.

– Er dere villig til å forhandle om dette?

– Dette er en proposisjon som handler om direkte tiltak som forsvar, sivil beredskap og hvordan vi skal hjelpe Øst-Finnmark, hvor det er spesielle utfordringer. I tillegg handler det her om å ta imot flyktninger på en trygg og god måte. Dette er ikke en avgiftsproposisjon, eller en skatteproposisjon, men en trygghetsproposisjon, svarer Vedum på spørsmålet fra NTB.

– Men spørsmålet var, er dere villige til å forhandle om dette?

– Dette er ikke en skatt og avgiftsproposisjon, dette er en trygghetsproposisjon. Så det blir ikke en del av forhandlingene. Alle partier kan ha sine merkesaker, men målet er at vi kan samles om pakken.

Ber om forslag

Høyre ber regjeringen komme med forslag til inndekning for den nye krisepakken. I budsjettproposisjonen om de nye krisetiltakene, som ble lagt fram fredag, opplyses det at regjeringen ikke fremmer forslag om inndekning for de økte utgiftene nå.

– Jeg forventer at regjeringen også vil komme med forslag til inndekninger. For Høyre er det viktig at inndekningen gjøres på en økonomisk ansvarlig måte som ikke skaper for stort press på økonomien som kan føre til enda høyere rente, sier Høyres stortingsrepresentant Helge Orten.