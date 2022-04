Etiopia forsøkte å stanse FN-gransking

Krigen spredte seg senere til naboregionene, kostet titusenvis av mennesker livet og drev millioner på flukt. Alle parter anklages for krigsforbrytelser.

Etiopiske styrker innledet i november 2020 en stor offensiv i Tigray-regionen, etter at regionale myndigheter der hadde trosset myndighetens forbud mot å holde valg, og regionale styrker hadde tatt kontroll over en stor militærbase.

– Uansett om det er i Etiopia eller andre steder i verden, brudd på menneskerettighetene må etterforskes, sier en talsmann for FNs generalsekretær, Stephane Dujarric.

Forsøket mislyktes. 66 medlemsland stemte imot det etiopiske forslaget, mens 27 stemte for og 39 avsto fra å stemme.

Under et møte i budsjettkomiteen i FNs hovedforsamling torsdag forsøkte Etiopia å blokkere finansiering av kommisjonen, som ledes av tidligere sjefanklager ved Den internasjonale straffedomstolen (ICC), Fatou Bensouda.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!